كلوب يعلق على غياب الجمهور عن مواجهة كريستال بالاس والصراع مع مانشستر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:01 ص
كلوب
كلوب
ريهام عبدالمحسن

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز في غياب الجمهور ستصعب اللقاء ولكن عليهم تقديم أفضل ما لديهم. 

وعن غياب الجماهير غدًا على ملعب الأنفيلد، قال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"سيكون الأمر مختلفا، تدربنا لأربعة أسابيع وكنا نعرف بأن تلك اللحظة ستأتي، كرة القدم ليست كما هي بدون الجماهير، 100% لن تكون كما هي، هذه فترة سنخوضها بدون الجمهور ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا بها".

وعن منح ملعب أنفيلد أفضلية لليفربول حتى في الغياب الجماهيري، قال كلوب: "الديربي أمام إيفرتون كان مثالًا، تعاملنا معها كما هي، هذه مباراة على ملعبنا ومن الجيد السير داخل غرف خلع الملابس الخاصة بنا ونرغب في أن نشعر بأنها مباراة في ملعبنا على أرض الميدان أيضًا".
وعن الخسارة على يد كريستال بالاس في أبريل 2017، استعاد كلوب ذكريات تلك الهزيمة قائلًا: "الخسارة أمام بالاس لم تمنحنا شعور جيد ولكني لم أعتقد حينها أنها ستكون بداية لمسيرة رائعة، روي هودسون يقدم عملًا لا يصدق مع بالاس، التنظيم عالي والفريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة".

وعن فوز ليفربول على كريستال بالاس في الموسم الماضي بنتيجة 4-3 على ملعب الأنفيلد، علق كلوب قائلًا: "كانت خاصة للغاية، كانوا يعرفون جيدًا الوصول إلى المرمى وبالتالي علينا إيقافهم".

وعن إمكانية عدم فوزه بالدوري هذا الموسم ولحاق مانشستر سيتي به، قال كلوب: "الأمر الوحيد الذي لاحظته بعد مشاهدة مباراة المان سيتي وبيرنلي، كيف كان من الممكن لأي فريق أن يتفوق عليهم بـ20 نقطة؟ بالطبع قمنا بالأمور بالشكل الصحيح".

وعن احتمالية كون مواجهة مانشستر سيتي موعدا رسميا للتتويج باللقب، علق كلوب قائلاً: "لم أفكر في الأمر، سنحضر لتلك المواجهة بصورة مناسبة ولكني لم أحلل اللقاء بعد، أركز بنسبة 100% على مباراة كريستال بالاس، علينا فقط لعب كرة القدم".

وعن تغيير القوانين والسماح للفرق بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3، علق كلوب قائلًا: "ستمثل أهمية كبيرة عند خوض 5 أو 6 مباريات متتالية في فترة قصيرة، علينا القيام بالتبديلات في لحظات معينة، هذا علم الرياضة، لا يجب أن نغلق أعيننا عن ذلك".

وعن موعد تتويج ليفربول باللقب، صرح كلوب:"سيكون من اللطيف إن حدث ذلك قريبًا وحينها لن أضطر للإجابة على هذا السؤال مرة أخرى، نحن نشعر بالرضا بموقفنا الحالي، عادت المباراة الأولى، ويملك الديربي تاريخًا خاصًا".

أما عن مواجهة كريستال بالاس غدًا، قال كلوب: "سيكون من الرائع أن نقدم أسلوبنا بأعلى مستوى، سيكون الأمر صعبًا ولكن علينا تصعيب الأمور بأكبر صورة ممكنة أمام بالاس".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"لا أحتاج لتلك المباريات كي يثبت اللاعبون أنفسهم، أعرف كل شيء عن اللاعبين، لا أحتاج لرؤيتهم في مباراة بعينها لاتخاذ قرارات، في مباراتين أو 3 مباريات لن يصنعوا فارقًا كبيرًا".

أخبار تهمك

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ حوالي 4 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

01:44 ص

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!