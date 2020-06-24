كلوب يعلق على غياب الجمهور عن مواجهة كريستال بالاس والصراع مع مانشستر





أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مواجهة كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز في غياب الجمهور ستصعب اللقاء ولكن عليهم تقديم أفضل ما لديهم.





وعن غياب الجماهير غدًا على ملعب الأنفيلد، قال كلوب في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"سيكون الأمر مختلفا، تدربنا لأربعة أسابيع وكنا نعرف بأن تلك اللحظة ستأتي، كرة القدم ليست كما هي بدون الجماهير، 100% لن تكون كما هي، هذه فترة سنخوضها بدون الجمهور ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا بها".





وعن منح ملعب أنفيلد أفضلية لليفربول حتى في الغياب الجماهيري، قال كلوب: "الديربي أمام إيفرتون كان مثالًا، تعاملنا معها كما هي، هذه مباراة على ملعبنا ومن الجيد السير داخل غرف خلع الملابس الخاصة بنا ونرغب في أن نشعر بأنها مباراة في ملعبنا على أرض الميدان أيضًا".

وعن الخسارة على يد كريستال بالاس في أبريل 2017، استعاد كلوب ذكريات تلك الهزيمة قائلًا: "الخسارة أمام بالاس لم تمنحنا شعور جيد ولكني لم أعتقد حينها أنها ستكون بداية لمسيرة رائعة، روي هودسون يقدم عملًا لا يصدق مع بالاس، التنظيم عالي والفريق يتمتع بقوة بدنية كبيرة".





وعن فوز ليفربول على كريستال بالاس في الموسم الماضي بنتيجة 4-3 على ملعب الأنفيلد، علق كلوب قائلًا: "كانت خاصة للغاية، كانوا يعرفون جيدًا الوصول إلى المرمى وبالتالي علينا إيقافهم".





وعن إمكانية عدم فوزه بالدوري هذا الموسم ولحاق مانشستر سيتي به، قال كلوب: "الأمر الوحيد الذي لاحظته بعد مشاهدة مباراة المان سيتي وبيرنلي، كيف كان من الممكن لأي فريق أن يتفوق عليهم بـ20 نقطة؟ بالطبع قمنا بالأمور بالشكل الصحيح".





وعن احتمالية كون مواجهة مانشستر سيتي موعدا رسميا للتتويج باللقب، علق كلوب قائلاً: "لم أفكر في الأمر، سنحضر لتلك المواجهة بصورة مناسبة ولكني لم أحلل اللقاء بعد، أركز بنسبة 100% على مباراة كريستال بالاس، علينا فقط لعب كرة القدم".





وعن تغيير القوانين والسماح للفرق بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3، علق كلوب قائلًا: "ستمثل أهمية كبيرة عند خوض 5 أو 6 مباريات متتالية في فترة قصيرة، علينا القيام بالتبديلات في لحظات معينة، هذا علم الرياضة، لا يجب أن نغلق أعيننا عن ذلك".





وعن موعد تتويج ليفربول باللقب، صرح كلوب:"سيكون من اللطيف إن حدث ذلك قريبًا وحينها لن أضطر للإجابة على هذا السؤال مرة أخرى، نحن نشعر بالرضا بموقفنا الحالي، عادت المباراة الأولى، ويملك الديربي تاريخًا خاصًا".





أما عن مواجهة كريستال بالاس غدًا، قال كلوب: "سيكون من الرائع أن نقدم أسلوبنا بأعلى مستوى، سيكون الأمر صعبًا ولكن علينا تصعيب الأمور بأكبر صورة ممكنة أمام بالاس".



