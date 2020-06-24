موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة





















يستضيف فريق ريال مدريد نظيره مايوركا، مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع ال31 من الدوري الإسباني، وستُقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، والذي يخوض الميرنجي مبارياته عليه منذ عودة الليجا مرة أخرى.













وعاد برشلونة ليحتل صدارة الدوري الإسباني اليوم برصيد 68 نقطة، بعد أن تمكن فريق ريال مدريد من سرقة صدارة الترتيب بشكل مؤقت من الفريق الكاتالوني، بعد فوزه على فريق ريال سوسيداد في الجولة الماضية برصيد 65 نقطة.













وسيُقود تحكيم المباراة ماريو ميريرو لوبيز كحكم للساحة، بالإضافة إلى فيلانويفا ايجناسيو كمسؤول عن تقنية الفار.













وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.











