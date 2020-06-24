مرتضى منصور: لا نمانع عودة الدوري ولكن ننتظر خطوة وحيدة









تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، في ظل القرارات الأخيرة باستئناف عودة النشاط الرياضي بمصر.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك أن ناديه لا يمانع من عودة الدوري إذا كان القرار يخص الدولة.





واضاف مرتضى منصور أن الزمالك لا يمانع عودة الدوري رغم أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء لم يتم النظر فيه برؤية عدد كبير من أندية الدوري المصري الممتاز.



