روچينا تكشف عن سبب رغبتها في تجسيد شخصية نعيمة عاكف "ڤيديو"





كشفت الفنانة روچينا، عن رغبتها في تجسيد شخصية الفنانة الراحلة نعيمة عاكف ضمن أعمال السيرة الذاتية.وأعلنت أثناء استضافتها في ET بالعربي وقالت: "أتمني تقديم شخصية نعيمة عاكف لأنها أثرت فينا بشكل كبير، كانت فراشة وماتت وهي صغيرة السن وأضافت أنها كانت مختلفة ما بين بنات جيلها ومتعددت المواهب سواء رقص أو غناء تمثيل كما أنها كانت خفيفة الظل.يشار إلى أن روچينا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا بإشاده الجمهور والنقاد ، وشارك في البرنس كوكبة من الفنانين منهم أحمد زاهر ، محمد رمضان ، نجلاء بدر ، إدورد ، أحمد داش وآخرين.