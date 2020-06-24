جيني إسبر تثير الجدل بفستان الزفاف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أطلت الفنانة السورية ​جيني إسبر​ على محبيها من خلال جلسة تصوير جديدة، والتي نشرت منها صورة ظهرت فيها بفستان الزفاف، وذلك على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت جيني على صورتها بالقول: "بالرغم من كل السواد لحولينا.. رح نضل نحلم بالأيام البيضة".

وحظيت الصورة باعجاب عدد كبير من المتابعين، وذلك ممن حرصوا على كتابة عدة تعليقات مليئة بالحب والإيجابية.

الجدير ذكره ان جيني إسبر كانت قد نفت مؤخرا ما أشاعته عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خلافات بينها وبين بعض الزملاء، وقالت في تصريحات صحفية: " تجمعني علاقة ممتازة جداً مع كل الزملاء والزميلات، وأتعامل مع الجميع بكل محبة وود لأني فعلاً أحترمهم جميعاً".

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