إجراء جديد من الزمالك في قضية نادي القرن

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:22 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي



انتهت لجنة ملف نادي القرن بالزمالك من تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية التي سيتم تقديمها للمحكمة الرياضية للمطالبة بحق النادي في استعادة لقب نادي القرن. 


وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية خلال 10 أيام بعد تجهيز كل المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

كما سيتم تقديم شكوى أخرى تجاه قرار اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط بشأن مباراة الزمالك والأهلي؛ بجانب شكوى تجاه الهتافات العنصرية ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك .

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور كان قد أعلن في وقت سابق عن تكوين لجنة برئاسة أحمد جلال إبراهيم وعضوية أحمد مرتضى وهاني زادة لتجهيز كافة الملفات الخاصة بقضية نادي القرن،من أجل تقديم شكوى بالمحكمة الرياضية الدولية لإستعادة حقوق النادي في اللقب، باعتبار الزمالك هو الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين.

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