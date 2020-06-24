إجراء جديد من الزمالك في قضية نادي القرن













انتهت لجنة ملف نادي القرن بالزمالك من تحضير كافة المستندات الخاصة بالقضية التي سيتم تقديمها للمحكمة الرياضية للمطالبة بحق النادي في استعادة لقب نادي القرن.









وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم تقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية خلال 10 أيام بعد تجهيز كل المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.





كما سيتم تقديم شكوى أخرى تجاه قرار اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة شئون اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط بشأن مباراة الزمالك والأهلي؛ بجانب شكوى تجاه الهتافات العنصرية ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك .



