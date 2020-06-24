مانشستر سيتي يصدر بياناً بشأن إصابة أجويرو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:19 ص
عبد القادر عرابي


أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، تفاصيل إصابة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، والتي تعرض لها أمس الاثنين.

وتلقى أجويرو ضربة قوية في ركبته اليسرى، في مباراة فريقه ضد بيرنلي أمس لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتي بخماسية دون رد، على أرضية ملعب الإتحاد.

وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً، حيث قال: "تعرض أجويرو لضررٍ كبير في ركبته اليسرى، خلال المبارة الأخيرة ضد بيرنلي".

وواصل البيان: "من المقرر أن يسافر أجويرو لمدينة برشلونة، لإجراء المزيد من الفحوصات، وذلك بصحبة طبيب الفريق رامون كوجات".

وأتم البيان: "يتمنى النادي الشفاء العاجل لأجويرو خلال الفترة الحالية".

وكان ليونيل ديل كاستيلو والد اللاعب، قد صرح في وقت سابق، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في برشلونة.

وصرح بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بعد المباراة، أن إصابة اللاعب تبدو خطيرة، وقد يغيب عن مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج الخميس المقبل 25 يونيو، لمواجهة تشيلسي، خلال الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



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