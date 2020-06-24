عاجل.. وفيات كورونا تتخطى عتبة الـ100 ألف حالة في أميركا اللاتينية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشف إحصاء جديد لوكالة أنباء رويترز، عن تخطي وفيات فيروس كورونا المستجد، وفاة في أمريكا اللاتينية، عتبة الـ100 ألف حالة، وفقا لما نقلته قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح الثلاثاء، أن نحو 150 ألف شخص في أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة.

ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الإصابات 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

وتحتل الولايات المتحدة، صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312،3 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو، فيما أزاحت تشيلي إسبانيا من المرتبة السابعة مع بلوغ حصيلتها 246،9 ألف حالة مسجلة.

وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالفيروس السعودية (161 ألف حالة) وقطر (88،4 ألف) ومصر (56،8 ألف) والإمارات (45،3 ألف) والكويت (40،2 ألف).

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

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