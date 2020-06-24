الزمالك يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل إنطلاق الموسم الجديد









أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حسم صفقتين جدد لتدعيم صفوف الفريق الكروي في الموسم الجديد.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي : "الزمالك حسم صفقتين جدد من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك 4 صفقات جديدة سوبر".





وأختتم المستشار مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم".





في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







