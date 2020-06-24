زيدان يكشف كيف استعد الريال لمواجهة مايوركاح

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:08 ص
زيدان
زيدان
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن استعدادات فريقه للمواجهة المرتقبة ضد فريق ريال مايوركا المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا"، وموقف المصابين من المشاركة في المباراة.


وأكد "زيدان" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، على صعوبة مواجهة ريال مايوركا، مؤكدًا أنه منافس صعب وقد يسبب ازعاج للريال وظهر ذلك خلال مباراة الفريقين في الدور الأول، وأنه سوف يخوض المباراة بحثا عن انتزاع النقاط الثلاث من الملكي.



وأضاف: " نركز بشكل كبير في مباراة الغد للحصول على 3 نقاط جديدة في مشوارنا بالدوري الإسباني".

وقال زين الدين زيدان أن ريال مدريد تنتظره 8 مباريات مهمة للغاية خلال مشواره في الدوري الإسباني، بخلاف مباراة الغد الذي يعتبرها بمثابة نهائي لبطولة، مؤكدًا أن ما يهمه حصول فريقه على قسط وافر من الراحة.


وبسؤاله عن إمكانية اللعب بهازارد وفينيسيوس معًا، أوضح: "لا أرى ذلك مستحيلا، لكننا نحاول أن نجعل اللاعب مرتاحا، وأحب أن أضع اللاعبين في أفضل مكان لهم، ويمكنهم جميعًا اللعب معًا، لا شك في ذلك".

وأكد "زيدان" أنه سيتم حسم موقف الثنائي راموس وهازارد من المشاركة في مباراة ريال مايوركا غدًا، بينما تأكد مشاركة إيسكو في مباراة الغد أمام مايوركا خاصة وأن إصابته كانت بسيطة.

وأكد غياب كاسيميرو عن لقاء الغد، وكذلك ناتشو والذي لا يزال يعاني من الإصابة، متمنيًا عودته سريعًا.

أما عن غياب كارفخال قال: " لدينا عدة بدائل له حيث سبق وشارك ميندي مكانه وكذلك ميليتاو قادر على المشاركة في مركز الظهير، وداني يقدم مستويات رائعة".

وبسؤاله عن ابتعاد جاريث بيل عن حساباته قال: " تنتظرنا مباراة غدا أمام مايوركا، وجميع اللاعبين سيكونوا متواجدين وبالتأكيد جاريث بيل سيكون واحد منهم هذا ما يمكن أن أقوله".

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 18 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

01:44 ص

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!