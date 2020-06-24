بين الماضي والحاضر.. سوسن بدر تشارك جمهورها صورة في صباها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، جمهورها صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاءت الصورة منقسمة نصفين، صورتها في الوقت الحالي وصورتها في بداية مشوارها الفني، فيما علقت على الصورة قائلة: "دي وأنا في أول مشواري وكنت ياردوب بحاول ، ودي برضو وأنا لسة بحاول".

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلا: "ما شاء الله علي الجمال والأناقة من غير ما تحاولي بنحبك أوي".

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها بدور شيرا في مسلسل ''النهاية" الذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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