يسرا اللوزي تشارك في حملة للكشف المبكر عن ضعف السمع عند الرضع (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، ڤيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أعلنت خلاله عن دعمها لحملة تهدف للتوعية بأهمية الكشف المبكر لضعف السمع عند الأطفال الرضع.

وقالت إن الحملة بدأت بواسطة مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية وهي حملة كانت تتمني المشاركة في عمل يدعم نفس الأهداف ، خاصة وأنها واجهت هذه المشكلة مع ابنتها مشيرة إلي أهمية الكشف المبكر في مساعدة الأسرة علي اتخاذ اختيار سليم لا يؤدي إلي تأخر الطفل في التعليم.

يذكر أن يسرا شاركت في تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج "ميكرفون" في عام 2015، مع أمير صلاح الدين نجم فرقة "بلاك تيما"، في سهرات أسبوعية متنوعة تجمع الفرق الفنية الشابة ونجوم الغناء.


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