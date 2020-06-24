حُكم على نجم بيراميدز بـ ١٠ مليون جنية لصالح الزمالك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:59 ص
بيراميدز
بيراميدز
رامي بشاي


حصل نادي الزمالك على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية النادي في الحصول على 10 ملايين جنية من أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرار رسمي بشأن أحقية الزمالك في 10 ملايين جنية كان حصل عليها الشناوي عند تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي الزمالك تحرك لرد المبلغ. 

وسيتواصل مجلس إدارة الزمالك مع نظرائهم بنادي بيراميدز لطلب الحصول على المبلغ من الحارس حتى لا يتعرض للإيقاف.

يذكر أن اللاعب كان قد حصل على ١٠ ملايين جنيه كمقدم تعاقده مع الزمالك، وذلك قبل شهور قليلة من رحيله إلى صفوف نادي بيراميدز، حيث رفض الشناوي إعادة المبلغ مرة آخرى لخزينة القلعة البيضاء.

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 8 ساعات

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ ثلث ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 13 ساعة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

01:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!