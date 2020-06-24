حُكم على نجم بيراميدز بـ ١٠ مليون جنية لصالح الزمالك









حصل نادي الزمالك على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية النادي في الحصول على 10 ملايين جنية من أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق السابق وبيراميدز الحالي.





وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة أصدر قرار رسمي بشأن أحقية الزمالك في 10 ملايين جنية كان حصل عليها الشناوي عند تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وبالتالي الزمالك تحرك لرد المبلغ.





وسيتواصل مجلس إدارة الزمالك مع نظرائهم بنادي بيراميدز لطلب الحصول على المبلغ من الحارس حتى لا يتعرض للإيقاف.



