موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:56 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أميرة فطيم
يستضيف ملعب أولد ترافورد، مباراة نارية تجمع بين فريق مانشستر يونايتد ونظيره شيفيلد يونايتد، غدا الأربعاء الموافق 24 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتنافس الفريقان على الوصول إلى المركز الرابع المؤهل إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد:-

وستنقل المباراة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإنجليزي.


نتائج الفريقان في آخر مواجهة:-

سقط مان يونايتد في فخ التعادل أمام فريق توتنهام بهدف لمثلة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، بينما خسر شيفيلد على يد نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الماضية.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:-

سيغيب عن اللقاء كلا من؛ فيل جونز، وأكسيل توانزيبي بسبب الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: إيريك بايلي، هاري ماجواير، أرون وان بيساكا، لوك شاو

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي

خط الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد، دانييل جيمس، برونو فيرنانديس

خط الهجوم: أنتوني مارسيال 


الغيابات والتشكيل المتوقع لشيفيلد يونايتد:-

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: جاك أوكونيل، إندا ستيفينس، كريس باشام 

خط الوسط: أوليفر نوروود، جاك روبنسون، جون لوندسترام - جورج بالدوك، ساندر بيرج

خط الهجوم: بيلي شارب، أوليفر ماكبورني


ويحتل اليونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

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