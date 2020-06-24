عاجل.. خطوة جديدة من الزمالك بشأن قضية نادي القرن مع الأهلي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:53 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي


واصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إجراءاته بخصوص إستعادة لقب نادي القرن الأفريقي، بعدما قام الاببض بتشكيل لجنة من أجل تجهيز كافة المستندات اللازمة قبل تقديم شكوى بالمحكمة الرياضية الدولية.

وقام مجلس إدارة النادي الأبيض بوضع عباراة نادي القرن الحقيقي على الكارنيهات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للنادي ، وذلك بعد وضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل نفس الجملة.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية على شاشة قناة الأبيض: كارنيه العضوية الجديد لنادي الزمالك الخاص يحمل عبارة الزمالك نادي الوطنية والكرامة وأيضا الزمالك نادي القرن الحقيقي".

واتم "تلك هي الحقيقة حتى لو المحكمة الرياضية قالت لا"

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