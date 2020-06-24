أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.. وعرض إنتر التعجيزي









أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان، من أجل ضمه خلال الصيف المقبل، لكن الصفقة توقفت بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق الإيطالي.





وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن قواعد اللعب المالي النظيف في إسبانيا، جعلت مهمة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز صعبة للغاية.





وتابعت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإسباني، ستفرض نظام جديد بحيث كل فريق لا يستطيع الإستثمار بالميركاتو إلا بنسب محددة من الأموال التي يتم جمعها من بيع اللاعبين.



