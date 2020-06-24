علي الشاطئ.. سهرة رومانسية لغادة عبد الرازق وزوجها (فيديو)

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بڤيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".حيث ظهرت "عبدالرازق"، في الڤيديو برفقة زوجها علي الشاطئ وإستماعهم لبعض الأغاني الرومانسية ، وتفاعل الكثير مع الڤيديو وتباينت التعليقات أهمها "ربنا يسعدك يا حبيبتي ".في سياق منفصل، كانت غادة عبدالرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز".وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.