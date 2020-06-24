علي الشاطئ.. سهرة رومانسية لغادة عبد الرازق وزوجها (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:40 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بڤيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "عبدالرازق"، في الڤيديو برفقة زوجها علي الشاطئ وإستماعهم لبعض الأغاني الرومانسية ، وتفاعل الكثير مع الڤيديو وتباينت التعليقات أهمها "ربنا يسعدك يا حبيبتي ".

في سياق منفصل، كانت غادة عبدالرازق قد أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى قناة "ام بي سي مصر"، وخوضها السباق الرمضاني العام المقبل على شاشتها.

وأضافت غادة عبد الرازق: تجربة جديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسة في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل "سلطانة المعز".

وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.


View this post on Instagram

❤️❤️

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

أخبار تهمك

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو"

منذ حوالي 4 ساعات

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

01:44 ص

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!