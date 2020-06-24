بعد المثلوثي وبابل.. الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل









أكد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض تمكن من حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان رئيس القلعة البيضاء أعلن من قبل حسم الزمالك لصفقتي أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي.





وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك :" تمكننا كم حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل وسيتم الإعلان عنهما خلال الأيام القليلة القادمة".



