فتاة تطلب من محمد رمضان الزواج بعد نشره هذه الصورة

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شارك النجم محمد رمضان، محبيه صورة جديدة له برفقة زوجته وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأعرب رمضان عن حبه لزوجته بكلمات من القلب، حيث علق قائلًا: "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي، لتنهال عليه التعليقات من محبيه والذين دعوا لهما بالاستقرار والسعادة".



ولكن كان من بين التعليقات، فتاة من محبي رمضان والتي طلبت منه أن تتزوجه، قائله "يصير أتزوجك".



جدير بالذكر أن محمد رمضان قد أعلن عن مفاجأة كبرى وهي تجسيده لقصة حياة الراحل الامبراطور أحمد زكي.

