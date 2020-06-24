خطوة أخيرة للزمالك لحسم موقفه من عودة الدوري













قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد إجتماع مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عصر اليوم الأربعاء لمناقشة موقفه من الموافقة على عودة مسابقة الدوري .





وسيشهد الاجتماع حضور محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك بصفته قائدا للفريق





وأوضح المستشار مرتضى منصور أن الاجتماع سيكون لمناقشة موقف الجهاز الفني بشأن مشاركة الزمالك في الدوري خاصة أن اللاعبين والجهاز الفني هو من سيشارك وحياتهم أكثر عرضة للخطر بسبب فيروس كورونا.









في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، تحسباً لعودة التدريبات الجماعية في أي وقت، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







