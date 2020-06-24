فنانات لم يمنعهن فيروس "كورونا" من قضاء العطلة الصيفية

ياسمين صبري



رانيا يوسف



زينة



ربهام حجاج







يمر العالم بفترة صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا المنتشر، والذي أصاب الملايين وتسبب في وفاة عدد كبير من العالم، كما طالبت الحكومات من الشعوب اتباع الإجراءات الاحترازية و الجلوس فى المنزل.ورغم حالة الخوف والقلق الذي يعيشها العالم من فيروس كورونا، الذي حل علينا منذ عدة شهور، إلا أن هناك بعض الفنانين الذين لم تمنعهم الأزمة من السفر إلى المناطق الساحلية للاستمتاع بالجو والبحر وقضاء الإجازة الصيفية، رغم التحذيرات التي أكدت عليها وزارة الصحة.ويرصد موقع "الفجر الفني" فنانين لم تمنعها كورونا من الاستمتاع بالاجازه الصيفيةتعتبر الفنانة ياسمين صبري، هي أحدث عروسة في الوسط الفني، حيث احتفلت بزوجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، منذ شهرين، وقامت بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك بالسفر إلى الجونة لتقضي لحظات سعيدة مع زوجها، كما تحرص على نشر بعض الصور عبر حسابها "إنستجرام".كانت أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل بعدما نشرت صورة لها وهي ترتدي مايوة وتجلس على الشاطئ وتستمتع بالعطلة الصيفية، حيث تصدر هاشتاج يحمل اسم "فين الكمامة يا مدام رانيا".حرصت أيضا الفنانة زينة، تشارك جمهورها صور لها وهي تقضي الاجازة الصيفية، بالساحل الشمالي وكانت ترتدي ملابس قصيرة، واعربت عن سعادتها بالسفر.سافرت الفنانة ريهام حجاج، إلي الساحل بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "لما كنا صغيرين" مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت صورة لها وهي ترتدي مايوها.