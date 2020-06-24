"شباب الصحفيين": نقابة الأطباء تحتاج إصلاح.. ولعبة الانتخابات تسيطر عليها

وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسالة نارية إلى مجلس نقابة الأطباء الذي يتجاهل الحقائق لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المواطنين وصحتهم، مؤكدة أن لعبة الحسابات الانتخابية تسيطر على المشهد داخل النقابة، بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد في هذه اللحظات الفارقة والظروف الاستثنائية من عمر الوطن.





في هذا السياق، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن هناك قلة غير مسؤولة بأوساط الأطباء يتغيبون عن عملهم بدون أسباب لصالح جهات أخرى.. وكان يجب على النقابة أن تتصدى لهم كما كانت قبل أن تقع في يد حفنة من الإثاريين".





أضاف "طوالة"، أن هذا لا يقلل من شأن الغالبية العظمى من الأطباء وجهودهم الوطنية في مكافحة المرض، فليس الأطباء فقط من دفعوا حياتهم بسبب هذا المرض أثناء تأدية عملهم، لكن الجهة الوحيدة التي تتغنى بها كما لو كانت تجامل الشعب المصري هي نقابة الأطباء.



