







تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن تطورات الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية





ذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني ما زال في محادثات مع نادي يوفنتوس الإيطالي، حول إبرام صفقة تبادل "بيانيتش - آرثور" في الميركاتو الصيفي المقبل.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المشكلة حتى الآن في موافقة آرثور، حيث يتمسك اللاعب البرازيلي بالبقاء مع برشلونة الموسم الجديد.









في المقابل فإن بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يرغب بهذه الخطوة، فهو يتطلع للعب مع برشلونة، الذي يجده تعزيز مهم، رغم أنه يبلغ من العمر 30 عاماً.





وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي برشلونة ويوفنتوس يرغبان في إنهاء هذه العملية خلال أسابيع قليلة.



