حيرة في الأهلي بسبب مروان محسن

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:17 ص
مروان محسن
مروان محسن
حسام مجدي


نشبت أزمة جديدة داخل جدران النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر.

ويحاول الأهلي منذ فترة تجديد عقد مروان محسن لمدة موسمين قادمين والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وذلك لضمان استمرار اللاعب مع الفريق.

ولكن رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فكرة تجديد عقد مروان محسن في الوقت الحالي وتفضل أن يتم تأجيله قليلا.

وتفضل لجنة التخطيط في القلعة الحمراء أن تنتظر حتى نهاية الموسم الجاري لترى بعد ذلك ملف تجديد عقد مروان محسن مثلما حدث مع وليد سليمان نجم الفريق.

يذكر أن نية الأهلي في تجديد عقد مروان محسن جاءت بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد على حاجته لخدمات اللاعب.

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