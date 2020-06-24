بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:13 ص
أمنية فوزي
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، موعد انخفاض معدلات إصابة فيروس كورونا، موضحًا أن تقديرات اللجنة العلمية تشير إلى أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا ستتجه إلى الثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو، ثم تتجه إلى الانخفاض، لافتًا إلى أن هذه التوقعات مبنية على أسس علمية، وعلى تجارب الدول الأخرى.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنه في حالة انخفاض الإصابات سيتم زيادة القرارات الخاصة بفتح الأنشطة، وإذا زادت الإصابات والحالات الحرجة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى.

وأوضح أن الشواطئ الخاصة بالفناق والقرى السياحية مستثناة من الغلق، ويتم النظر في قرار فتح الشواطئ العامة عندما تتحسن الأحوال.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

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