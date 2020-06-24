طرح البوستر الدعائي لفيلم "مش أنا" لتامر حسني

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:11 ص
تامر حسني
تامر حسني
روان هيثم

طرحت شركة سنيرجي البوستر الدعائي لفيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتصدر النجم تامر حسني البوستر الدعائي للفيلم، ويقوم بتصويره برفقة عدد كبير من النجوم، والذي من تأليفه أيضًا.

وظهر تامر حسني في هذا البوستر بوجه منقسم، تضمن النصف الأول مرتدي نظارة والنصف الآخر بدونها.

يذكر أن شارك في بطولة فيلم "مش أنا" كل من تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حلا شيحة، وآخرون، تأليف تامر حسني، إخراج حسام وفيق، إنتاج حسام حسني.

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