الإعلان عن أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم

أعلن أحمد المصري، مدرس مادة الفيزياء، إطلاق أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم، للمادة التي يدرسها.





وقال "المصري"، إنه سوف يعلن قريبا عن عن كورس أساسيات الفيزياء للمراحل الثلاثة طبقا لما قرره النظام الوزاري الجديد الذي يعتمد على الفهم والاستدلال وليس الحفظ والتلقين والتذكر كما أقر الوزير.



