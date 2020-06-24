الإعلان عن أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:12 ص
أحمد المصري وأحد طلبته
أحمد المصري وأحد طلبته
الفجر
أعلن أحمد المصري، مدرس مادة الفيزياء، إطلاق أول منصة تعليمية بمحافظة الفيوم، للمادة التي يدرسها.

وقال "المصري"، إنه سوف يعلن قريبا عن عن كورس أساسيات الفيزياء للمراحل الثلاثة طبقا لما قرره النظام الوزاري الجديد الذي يعتمد على الفهم والاستدلال وليس الحفظ والتلقين والتذكر كما أقر الوزير.

وأشار مدرس الفيزياء، إلى أن المنصة تتميز باتصال مباشر مع الطلاب من خلال الدردشة الصوتية والفيديو كونفرانس، وأيضا وسائل اتصال وتفاعل متعددة، واختبارات إلكترونية معتمدة على بنوك أسئلة تُصحح إلكترونيا ويتم تحديثها يوميا.

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