إطلالة كلاسيكية لريم البارودي عبر "إنستجرام"









وعلقت قائلة: "من السهل أن تجد في السنة مائة صديق ولكن من الصعب أن تجد صديق وأخ لمائة سنة.. رئيس تحرير برنامج شارع النهار أحمد الهواري.. شاشتنا سر قوتنا".



يذكر أن الفنانة ريم البارودي، عادت من جديد لتقديم برنامجها "شارع النهار"، عبر شاشة النهار وذلك حصولها على ترخيص من نقابة الإعلاميين.



وبعدما أعلنت ريم البارودي، عن عودتها لتقديم برامج من جديد، كشفت عن اسمها الحقيقي دون قصد، حيث أنها اسمها هو "رهام مجدي مدحت البارودي"، وذلك بعدما نشرت تصريح النقابة بعودتها للظهور في تقديم برنامجها.

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها صورًا جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة برفقة الإعلامي أحمد الهواري ، وظهرت بإطلالة كلاسيكية مرتدية بلوزة بينك وفوقها چاكت أبيض وبنطلون چينز.