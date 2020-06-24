وزير التعليم العالي: هذا هو موعد العام الدراسي الجديد (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد العام الدراسي المقبل، قائلا:" العاد الدراسي لن يكون قبل بداية أكتوبر المقبل".

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن تحديد وتوقع إصابات كورونا يعتمد على علوم البيانات وتحليل أرقام الإصابات خلال الأسابيع الماضية، وقياس منحني الإصابات.

وتابع: "توقعنا من قبل الوصول لـ 60 ألف حالة إصابة يوم 24 يونيو، وتوقعنا الوصول لـ 70 ألف إصابة كورونا يوم 30 يونيو المقبل". 

وأوضح: "نحلل الأرقام بناء على نسبة النمو، ونسبة النمو في مصر انخفضت لـ 3%، ولا يهمنى ضخامة الرقم بقدر التغيير والانخفاض اليومي في الإصابات".

وفي وقت سابق، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".




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