تعليق ناري من وزير التعليم على الجدل المثار حول امتحانات الثانوية (فيديو)





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الثانوية العامة ملحمة كبيرة كل عام، وهذا العام يواجهون تجربة جديدة ومختلفة بسبب وباء كورونا.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم أضافوا لمنظومة الثانوية العامة فريق جديد لعمل تقارير إلكترونية حول كل ما يحدث باللجان.





وأشار إلى أنهم تلقوا تقاريرا من الجهات المتابعة تشير إلى أن نسبة المدارس التي واجهت مشكلات لا تتجاوز 1%، مؤكدًا أن ما يتم تناوله على ساحات التواصل الاجتماعي محاولة عنيفة لهز صورة الثانوية العامة.





وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنهم خصصوا منصة رسمية إلكترونية لتلقي شكاوى طلاب الثانوية العامة، متابعًا: "حريصون جدًا على الطلاب، ولو كان فيه مشكلة حقيقية نحب نعرفها"، متابعًا: "لن نعتد بأى شكوى خارج القنوات الرسمية للوزارة"، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة التواجد قبل الامتحان بساعتين.





وشدد على أن الصورة العامة في امتحانات الثانوية العامة إيجابية للغاية، متابعًا: "نعمل على حل أي تحديات قد تواجه طلبة الثانوية العامة في عدد محدود من اللجان".





وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الحالات التي رصدوها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لا تتجاوز 10 طلاب.





وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم التحقق من الصورة المتداولة بقيام بعض الطلبة بالغش، مؤكدًا أن نسبة تسريب الامتحانات صفر.





وأشار إلى أنه تم ضبط كل الأفراد المتواجدين بالصورة المتداولة حول غش الطلاب، متابعًا: "مشرفة في إحدى اللجان قامت بتسريب صورة الطلاب أثناء الغش؛ لتصدير ثورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة".





وأعلن عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية؛ لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الطالب في امتحانات الثانوية العامة سيقوم بالتوقيع علي اقرار بداية من الخميس المقبل يفيد باستلامه كافة الأدوات الوقائية داخل اللجنة.





وأكد الدكتور رضا حجازي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرار جديد وهو العمل علي صرف حافز إضافي ٢٥٪؜ لمسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة.





أضاف حجازي في تصريحات خاصة أن هذا الحافز فقط للجان المنضبطة والتي تلتزم بتعليمات وزارة التربية والتعليم في العملية الامتحانية ولَم يصدر عنها أي مشكلات.







