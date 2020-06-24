بهوت شورت قصير .. منى ممدوح شعل السوشيال ميديا (صورة)





ولفتت انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إليها بشدة، حيث نالت الصورة إ عجاب الكثير من متابعيها وتفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى: جميلة.



يذكر أن مني ممدوح، شاركت في فيلم "ولاد رزق" وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى.

شاركت الفنانة منى ممدوح، جمهورها مجموعة صور جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت "مني " في الصورة بإطلالة جديدة مرتدية هوت شورت وبلوزة قصيرة باللون الأسود وانتعلت حذاء أسود ذو كعب.