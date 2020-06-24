تعرف على موعد إطلاق قناة ديزني+ في 8 دول أوروبية









أعلنت شركة والت ديزني إنها ستطلق قناة ديزني+ في ثماني دول أخرى في أوروبا.





وأشارت إلى أن القناة ستكون متاحة لأول مرة في البرتغال والنرويج والدنمرك والسويد وفنلندا وايسلندا وبلجيكا ولوكسمبورج في 15 سبتمبر أيلول.





والخدمة متاحة حاليا في ثماني دول في أوروبا منها المملكة المتحدة.





وقالت ديزني في أبريل نيسان إن ديزني+، التي ظهرت لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني في الولايات المتحدة، اجتذبت أكثر من 50 مليون مستخدم.





يذكر أن الملايين من الناس أقبلوا على خدمات البث الترفيهية مع اضطرارهم للبقاء في منازلهم بسبب القيود الرامية لكبح تفشي فيروس كورونا.



