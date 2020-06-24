رسميا.. الإعلان عن مؤلف الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"





وقع الاختيار على المؤلف هاني سرحان لكتابة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، حيث أعلنت شركة "سينرجي" عن الخبر.





"الاختيار 2"، بطولة كريم عبد العزيز رمضان 2021 ان شاء الله، تأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي، إنتاج تامر مرسي.



قصة مسلسل "الاختيار"

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل "الاختيار"

يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.