ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز توتنهام على وست هام يونايتد









حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزاً هاماً على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب توتنهام الجديد، لحساب الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





تقدم لاعب وست هام يونايتد توماس سوتشيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، وضاع النتيجة هاري كين في الدقيقة 82.





بهذا الفوز، تقدم توتنهام في المركز السابع برصيد 7 45 نقطة، بينما ظل وست هام يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.





وفي افتتاح الجولة، تعادل ليستر سيتي أمام ضيفه برايتون بدون أهداف، ليرتفع رصيد ليستر سيتي لـ55 نقطة في المركز الثالث، ويرتفع رصيد برايتون للنقطة 35 في المركز الخامس عشر.





وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كما يلي.





1- ليفربول 83 نقطة.





2- مانشستر سيتي 63 نقطة.





3- ليستر سيتي 55 نقطة.





4- تشيلسي 51 نقطة.





5- مانشستر يونايتد 46 نقطة.





6- وولفرهامبتون واندررز 46 نقطة.





7- توتنهام 45 نقطة.





8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.





9- كريستال بالاس 42 نقطة.





10- أرسنال 40 نقطة.





11- بيرنلي 39 نقطة.





12- إيفرتون 38 نقطة.





13- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة.





14- ساوثهامبتون 37 نقطة.





15- برايتون 33 نقطة.





16- واتفورد 28 نقطة.





17- وست هام يونايتد 27 نقطة.





18- بورنموث 27 نقطة.





19- أستون فيلا 26 نقطة.





20- نوريتش سيتي 21 نقطة.



