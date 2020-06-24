الكشف عن حقيقة مفاوضات إنتر ميلان مع أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية إيطالية حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص مفاوضات نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني حتي نهاية الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي انتر ميلان لم يدخل في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد للحصول على خدمات اللاعب المغربي أشرف حكيمي، مؤكدة أن زين الدين زيدان يكثف جهوده من أجل إقناع اللاعب بالإستمرار مع النادي الملكي في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه مع دورتموند هذا الموسم.





من ناحية أخري كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن خطة جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان للتعاقد مع أشرف حكيمي، والتي تقوم على الانتظار حتي يتم التأكد من عدم وجود عروض رسمية كبيرة للاعب بعدها يتقدم مسئولي الإنتر بعرض لإستعارة اللاعب لمدة عام مع إدراج بند يمنحه أحقية الشراء في أعقاب الموسم المقبل.





ويشارك "حكيمي" مع بروسيا دورتموند معارًا ريال مدريد الإسباني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2022.، علما أن تلك الإعارة ستنتهي في 30 يونيو المقبل.



