"القلوب الجميلة مثل الذهب".. رولا سعد تشارك جمهورها هذه الحكمة









وعلقت قائله: "القلوب الجميلة مثل الذهب، لا تصدأ حتي لو أنهكها التعب، فبجرد مسحها بكلمة جميلة، يظهر برقيها مرة أخري".



وفي سياق آخر، قامت رولا سعد مؤخرًا بتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"جنني"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عمليات المكساج والماستر الخاصة بها.

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رولا بالصورة بإطلالة ساحرة بالموڤ، حيث وضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها فزادها جمالا.