عاجل.. نجم المصري البورسعيدي متورط في قضية قتل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:46 ص
المصري
المصري
محمد جمال
قال اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن محمود حمد، تورط في قضية شروع في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالقرب من الإسماعيلية.

وأكد اللواء محمود المر في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعبون في إجازة ونحن علمنا بتلك الأخبار من المواقع ونتابع موقف اللاعب وتأكدنا من القبض عليه"

وأضاف: "التفاصيل أن اللاعب دخل في مشاجرة بالقرب من منزله واللاعبون في إجازة وغير مسئولين عن هذا التصرف من جانب اللاعب"

وقال اللواء محمود المر، المدير التنفيذي للنادي المصري، إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي، ارسل مستشار قانوني بعد القبض على محمود حمد، لاعب الفريق لتورطه في قضية شروع في قتل وذلك بالقرب من محل إقامته بالقرب من الإسماعيلية.

وأكد اللواء محمود المر في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن سمعنا تفاصيل من الأخبار فقط، ولم تتضح الرؤية حتى الآن ولكن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع حالة اللاعب"

وأتم: "لو ثبتت القضية على اللاعب سيتم إصدار قرار فوري ضده من قبل مجلس إدارة النادي"

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