شاهد لأول مرة.. رسالة بخط يد هيثم أحمد زكي لوالده





دشن رامي بركات الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، موقع إلكتروني يحمل اسم الراحل أحمد زكي، نشر من خلاله مجموعة من المقتنيات والخطابات التي تلقاها أحمد زكي، سواء كانت تلك الخطابات ترده من نجله هيثم أو من قبل الجمهور أو حتى من الشخصيات العامة.





ومن بين الخطابات التي نشرها الموقع، جاءت رسالة بخط يد الراحل هيثم أحمد زكي لوالده، والتي كتبها في طفولته ليعبر عن حبه لوالده، ورغبته في أن يجلس بصحبته.



