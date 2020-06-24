محمد رمضان يتغزل بزوجته عبر" إنستجرام".. فماذا قال لها؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر رمضان بالصورة برفقة زوجته وهو يتغزل بها معلقا: "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي"، فيما تفاعل الكثير مع الصورة ومن أبرز التعليقات: تعليق الفنانة رانيا محمود ياسين حيث كتبت "ربنا يخليكم لبعض".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "كورونا فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا الفترة الأخيرة.

يذكر أن "رمضان" شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.

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