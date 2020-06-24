داعية: الالتزام بالإجراءات الوقائية جزء من ديننا (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:52 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إنه من حق المسئول عن المسجد منع أي مصل يدخل المسجد غير مرتديا الكمامة، منوها بأن المسلم يجب أن يكون مدركا بمفرده أنه لا يجب الدخول بدون كمامة، معقبا: "مش عايزين المسئول عن الجامع يكون شرطة".

وأشار "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدين أمر من يأكل "بصل وثوم" باعتزال المسجد لأنه يؤذي الناس، فما بالنا والأذى أكبر في وجود بلاء، منوها بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية جزء من ديننا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات فتح دور العبادة فتح المطاعم عوده السياحه بوابة الفجر الفجر الغلق

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ يوم

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أزمة تعطل تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

منذ حوالي 17 ساعة

العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية

منذ حوالي 13 ساعة

غضب في الأهلي بسبب صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. 40 ألف إصابة بكورونا في البرازيل خلال آخر 24 ساعة

منذ حوالي 5 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 50 دقيقة

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن فيروس كورونا

رمضان عبد المعز: إعادة فتح المساجد منحة من الله (فيديو)

شردي يكشف سبب اختيار السبت لتطبيق إجراءات مجلس الوزراء

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة للمطاعم والمقاهي المخالفة

الكنيسة الكاثوليكية: الصلاة ستقام بنسبة لا تزيد عن 25% بداية من السبت

برلماني عن قرار عودة الحياة لطبيعتها: الحظر ليس حلا والوقاية سلوك شخصي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 م

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل

10:29 م

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

02:50 م

عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

01:27 م

التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!