ضربة قوية للزمالك بشأن ضم نجم بيراميدز









تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويريد الفارس الأبيض التعاقد مع أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.





وأبدى أحمد أيمن منصور موافقته على فكرة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن طلب انهاء الصفقة مع نادي بيراميدز.





ورفض نادي بيراميدز نهائيا فكرة رحيل أحمد أيمن في نهاية الموسم الجاري إلى نادي الزمالك بعد أن تفاوض الأبيض بالفعل مع النادي الفترة الماضية.



