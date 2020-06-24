الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:25 ص Advertisements حقق برشلونة فوزًا غاليًا على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. أخبار تهمك مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي منذ ساعة و نصف أحمد موسى: دولة أفريقية تحاول تعطيل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن (فيديو) منذ حوالي 3 ساعات وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل منذ ساعتين الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة الموسم منذ حوالي 6 ساعات أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا منذ حوالي 16 ساعة الأهلى يقدم عرضا خرافيا لـ"أزارو" منذ ساعة و 27 دقيقة التضامن تكشف حقيقة إعادة فتح حضانات الأطفال منذ حوالي 5 ساعات وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري منذ حوالي 10 ساعات لاعب الأهلي الهارب يكشف حقيقة تجنيسه واللعب للمنتخب الإماراتي منذ 36 دقيقة عمرو أديب يعلن بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا: خلال 3 أسابيع منذ حوالي 15 ساعة 3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر منذ حوالي 11 ساعة عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة منذ حوالي 11 ساعة نجم الأهلي: مرتضي منصور سيتراجع عن هذا القرار منذ ساعة و 7 دقيقة نجم الأهلي "الهارب" يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك منذ أقل من ساعة العناني يعلن مواعيد تشغيل المطاعم السياحية منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد فتح المقاهي والمطاعم منذ حوالي 11 ساعة