الجامعة العربية: دعم عربي قوي لمصر في ملف سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:33 ص
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
هدى عبدالرازق
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن مصر حصلت على دعم عربي ممتاز بشأن ملف سد النهضة، واصفا موقف الدول العربية بالإيجابي، متمنيا أن يكون الدعم العربي عنصرا قويا يضاف للجهود المبذولة في ملف سد النهضة.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الموقف المصري والسوداني بينهم تقارب كبير في الرؤية بشأن ملف سد النهضة، وهناك ارتياح عربي للتقارب المصري السوداني في هذا الملف.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الموقف القانوني المصري في ملف سد النهضة أقوى بمراحل من الموقف القانوني الأثيوبي

وفي وقت سابق، ناقش وزراء الخارجية العرب - بناء على طلب من جمهورية مصر العربية - تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزراء الخارجية على الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في القضية، وطالبت المقرّرات التي أقّرها المجتمعون بضرورة تجاوب إثيوبيا مع المبادرات والمساعي المصرية السودانية بحسن نيّة، والتزامها قواعد القانون الدولي والتوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن يحفظ حقوق البلدين وشعبيهما من المياه.

وشدّد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، قبل شروع أديس أبابا في ملء السد وتشغيله.

العراق يدين التدخل الخارجي في الشأن العربي
وإلى ذلك، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمته بحل الخلافات بالطرق السلمية وتوحيد الكلمة لمنع التدخلات الخارجيّة في الشأن العربي.

وذكر أن العراق يدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن بغداد ترفض التدخلات الخارجيّة في الشؤون الداخلية الليبية، وتدعو للحفاظ على وحدة ليبيا حكومة وشعبا.

وأشار إلى أن العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويؤيد جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما.

وحث العراق، الجانب الإثيوبي على التفاهم مع الدول العربية المعنية بمياه نهر النيل.

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