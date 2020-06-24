سولسكاير يختار الحارس الأفضل في العالم

سولسكاير يختار الحارس الأفضل في العالم
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:24 ص
علي خلاف
تحدث المدرب أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اختياره لأفضل حارس مرمى في العالم من وجهة نظره.
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وقال سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "ديفيد هو الحارس الأفضل في العالم".
وأوضح مدرب الشياطين الحمر: "استقبلت شباكه هدفين في آخر 7 مباريات، بينهم مبارتين أمام مانشستر سيتي، وضد تشيلسي وبالطبع توتنهام، وواحدة أمام إيفرتون. هدفين في 7 مباريات. حظينا معه بمسيرة دون أن تستقبل شباكنا أهدافًا".
وأضاف سولسكاير: "الكرة (أمام توتنهام)، لا يمكنه التصدي لها. قدم تصديات رائعة وساعدنا في الفوز بالمباريات، ولا أزال أرى بأنه الحارس الأفضل بالعالم. ديفيد يعمل بقوة، ويعمل بجد في التدريبات. أنا سعيد للغاية بعمله".
وتابع سولسكاير: "إنها وظيفة مختلفة أن تلعب لشيفيلد، وأنا تلعب للمان يونايتد. هناك اختلاف. حظي (هندرسون) بعامين رائعين من أجل تطوره، ويلعب الآن مع فريق يقدم كرة قدم رائعة، والأرقام تظهر ذلك".
وأتم مدرب اليونايتد تصريحاته: "يتعلم طوال الوقت ويملك الشغف كي يصبح الأفضل. هو يتطور ويحظى بتدريبات جيدة، وسيصبح في يوم من الأيام الحارس الأول لمنتخب إنجلترا، ومانشستر يونايتد، والأمر يتعلق به لمواصلة التطور".