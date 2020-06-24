بعد فتح المساجد.. "الأوقاف" تعلن مصير مصليات السيدات

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة وضعت استراتيجية لفتح المساجد، وتسعى لفتحها بصورة تتناسب مع ظروف أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه سيتم فتح عددا من المساجد الكبيرة بعيدة عن الزوايا الصغيرة للصلاة.





وأضاف "أبوعمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء أن المساجد التي سيتم اختيارها تحت إشراف وزارة الأوقاف، موضحا أنه سيتم فتح المساجد التي سيكون بها إمام و2 مسئولين عن كل مسجد من وزارة الأوقاف للإشراف على الإجراءات الاحترازية".





وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: "فتح المساجد للصلوات الخمس فقط كبداية وليس صلاة الجمعة، وتم استمرار تعليق صلاة الجمعة"، منوها إلى أنه "سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بعشر دقائق وتقام الصلاة عقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق فضلًا عن إغلاق دورات المياه.





واستطرد قائلًا: "على كل مصل ارتداء الكمامة، واتباع إرشادات القائمين على المساجد، والمحافظة على تطبيق التباعد الاجتماعي، حيث سيكون هناك إشارات توضح مكان وقوف المصلي"، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصليات للسيدات في هذه المرحلة؛ والصلاة في بيتهم أفضل.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



