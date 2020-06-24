"يحيي العظام وهي رميم".. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها لها بعد تدهور صحتها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
عبرت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن أملها في أن يشفي الله تعالى والدتها من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به قبل فترة.

وكشفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، عن نصيحة والدتها لها قائلة: "لما كنت اقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده والا تعلمي يا أميره والا تعلمي ربك قادر يحيي العظام وهي رميم.. دي ثقتها دايما فيك يارب".

كان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، نفى بالأمس جميع الشائعات التي تُصدرها مواقع التواصل الاجتماعى،  حول وفاة الفنانه رجاء الجداوي.

وأكد أنها ما زالت بالعناية المركزة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.



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