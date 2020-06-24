رامي سعيد: أحمد فتحي ينقصه جودة العرضيات





انتقد رامي سعيد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي والمنتقل الى بيراميدز بداية الموسم المقبل.









وقال رامي سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد فتحي مش باك رايت أصلا وهو مدافع جيد او وسط لاعب".





وأكد: "أحمد فتحي لاعب جيد وكبير ولديه خبرات عالية ولكن هو بنقصه فنيات الباك رايت وهي جودة العرضيات".



