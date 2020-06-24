شاهد.. وزير التعليم: نسب تسريب امتحانات الثانوية العامة "صفر"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:29 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
أمنية فوزي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحالات التي رصدوها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لا تتجاوز 10 طلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم التحقق من الصورة المتداولة بقيام بعض الطلبة بالغش، مؤكدًا أن نسبة تسريب الامتحانات صفر.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه تم ضبط كل الأفراد المتواجدين بالصورة المتداولة، متابعًا: "مشرفة في إحدى اللجان سربت صورة الطلاب أثناء الغش؛ لتصدير صورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة".

وأعلن عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية؛ لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.

إقرار باستلام الأدوات الوقائية
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الطالب في امتحانات الثانوية العامة سيقوم بالتوقيع علي اقرار بداية من الخميس المقبل يفيد باستلامه كافة الأدوات الوقائية داخل اللجنة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت قرار جديد وهو العمل علي صرف حافز إضافي ٢٥٪؜ لمسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة.

أضاف حجازي في تصريحات خاصة أن هذا الحافز فقط للجان المنضبطة والتي تلتزم بتعليمات وزارة التربية والتعليم في العملية الامتحانية ولَم يصدر عنها أي مشكلات.

ًكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظات، لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع، أثنى الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على جهود السادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأرسل نائب الوزير، لمديري عموم الإدارات التعليمية، الضوابط التالية: 

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسؤولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

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