برشلونة يخطف الصدارة من ريال مدريد بفوز صعب على بيلباو



انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بالرغم من سيطرة البرسا، وفي الشوط الثاني سجل البديل راكيتيتش هدف الانتصار في الدقيقة 71.

حاول بعدها بيلباو البحث عن هدف التعادل إلا أن برشلونة تمكن من الخروج من اللقاء بالثلاثة نقاط في مباراة صعبة أمام خصم عنيد.





وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 68 في صدارة جدول الدوري ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد والذي سيخوض مباراة مهمة يوم غد امام مايوركا، فيما توقف رصيد بيلباو عند النقطة 42.

خطف فريق برشلونة الاسباني فوزا صعبا من بيلباو بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني.