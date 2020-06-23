"الداخلية" السعودية : لا عودة للأجانب إلا بعد انتهاء كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:50 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، أن الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة خروج وعودة لن يعودوا إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة الفيروس المميت.

ودخلت المملكة العربية السعودية في 20 يونيو الحالي المرحلة الأخيرة في رفع قيود الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا باستثناء مكة المكرمة وذلك بعد ثلاثة أشهر، من الإغلاق والالتزام بالتدابير الوقائية.

وشددت وزارة الصحة السعودية على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استعمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.


وأعلنت السلطات السعودية فتح مساجد مدينة مكة المكرمة، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته الجائحة.

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